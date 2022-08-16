«Аж автобус шевелится!». Очевидцы сняли грандиозный фейерверк на арсенале РФ в районе Джанкоя — видео

16 августа, 10:39
На обнародованном видео видны сразу несколько очагов возгорания (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53)

На обнародованном видео видны сразу несколько очагов возгорания (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53)

В соцсетях появилось видео грандиозного фейерверка из-за детонации на складе с боеприпасами российских войск в районе Джанкоя во временно оккупированном РФ Крыму.

На обнародованных кадрах видно сразу несколько очагов возгорания, от которых поднимаются густые клубы черного дыма и разлетаются снаряды.

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«Ох, еб*ть, они там поразлетались! Них*ра себе! Аж автобус шевелится», — прокомментировал ситуацию один из очевидцев, заставших происшествие в проезжавшей мимо маршрутке.

Видео дня

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1559419407633612801

Взрывы на военном объекте начались во вторник утром, 16 августа.

В минобороны РФ утверждают, что их причиной стало якобы случайное возгорание.

https://www.youtube.com/embed/D1yXlurtCSY

По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, сначала на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

Кроме того, параллельно этому в самом Джанкое загорелась трансформаторная станция.

При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены, по меньшей мере, девять российских самолетом.

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Тогда военное руководство РФ также заявило о «возгорании» из-за якобы нарушения техники безопасности, однако частота подобных происшествий на оккупированном полуострове дает основания усомниться в официальной версии кремлевского режима.

В то же время украинская сторона свою причастность к данным инцидентам не подтверждала.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Воинская часть Джанкой Взрыв Война России против Украины

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