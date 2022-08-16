«Аж автобус шевелится!». Очевидцы сняли грандиозный фейерверк на арсенале РФ в районе Джанкоя — видео 16 августа, 10:39 На обнародованном видео видны сразу несколько очагов возгорания (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53)

В соцсетях появилось видео грандиозного фейерверка из-за детонации на складе с боеприпасами российских войск в районе Джанкоя во временно оккупированном РФ Крыму.

На обнародованных кадрах видно сразу несколько очагов возгорания, от которых поднимаются густые клубы черного дыма и разлетаются снаряды.

«Ох, еб*ть, они там поразлетались! Них*ра себе! Аж автобус шевелится», — прокомментировал ситуацию один из очевидцев, заставших происшествие в проезжавшей мимо маршрутке.

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Взрывы на военном объекте начались во вторник утром, 16 августа.

В минобороны РФ утверждают, что их причиной стало якобы случайное возгорание.

По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, сначала на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

Кроме того, параллельно этому в самом Джанкое загорелась трансформаторная станция.

При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены, по меньшей мере, девять российских самолетом.



Тогда военное руководство РФ также заявило о «возгорании» из-за якобы нарушения техники безопасности, однако частота подобных происшествий на оккупированном полуострове дает основания усомниться в официальной версии кремлевского режима.

В то же время украинская сторона свою причастность к данным инцидентам не подтверждала.

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