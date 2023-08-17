Будут ли воевать все мужчины. Какая сейчас волна мобилизации и когда усилят мобилизационные процессы в Украине 17 августа, 15:26 Всеобщая мобилизация: какая сейчас волна и когда усиление мобилизационных процессов в Украине (Фото:Служба связей с общественностью Командования Сил поддержки ВСУ)

Всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть принудительно мобилизованы для защиты страны. В Украине мобилизацию проводят по секретным мобилизационным планам, установленным высшим военно-политическим руководством.

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Повестки вручают на улице, адресно и на работе всем мужчинам от 18 до 60 лет. Процесс мобилизации продолжается непрерывно с 24 февраля 2022 года, военно-политическое руководство предоставило военным право определять очередность призыва и перспективы усиления мобилизационных процессов.

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Как сообщил Егор Чернев, заместитель председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в Украине мобилизация проходит по очередям, и одна очередь предусматривает мобилизацию всех мужчин. Он пояснил, что сейчас в Украине проводится мобилизация второй очереди, а четвертую очередь привлекут при определенных условиях.

Очередь мобилизации — какая сейчас в Украине, кто определяет

Указ президента о всеобщей мобилизации должен разъяснять основные моменты, давать направление действий и устанавливать полномочия органов. В частности, Указ Президента Украины № 69/2022 предусматривает возможность проведения очередей мобилизации, чтобы процесс происходил в соответствии с мобилизационными планами.

Мобилизационные планы формирует высшее военно-политическое руководство Украины, они являются секретными, поэтому их никто не объявляет общественности. Работа территориальных центров комплектования и социальной поддержки по оповещению и мобилизации проходит по этим планам в соответствии с потребностями комплектования подразделений.

Пунктом 5 Указа президент определяет право Генштаба определять очереди мобилизации.

«Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации», — указано в тексте.

Как сообщают в Генштабе и как пояснил Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, в Украине нет никаких волн мобилизации. Процесс происходит согласно планам, утвержденным еще в феврале 2022 года.

Егор Чернев пояснил, что на август 2023 года в Украине проходит вторая волна мобилизации, а мобилизация всех мужчин предусмотрена четвертой волной.

«Это зависит от того, сколько эта война продлится и сколько ресурсов будет привлечено со стороны РФ. В Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предусматривает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации», — говорит он.

Усиление мобилизации в Украине — когда будет

Егор Чернев пояснил, что на сегодняшний день все механизмы мобилизации происходят согласно законодательству. Изменений в этот закон не предвидится. То есть система будет работать так, как и работала до сих пор.

После утверждения планов о мобилизации, их получают начальники ТЦК, которые отдают приказы о проведении оповещения для комплектования подразделений Сил Обороны, которые в этом нуждаются.

Оповещение проводят уполномоченные лица, среди который и представители ТЦК. Они вручают повестки об уточнении данных мужчинам от 18 до 60 лет. Если после их прихода в ТЦК оказывается, что они не имеют оснований для отсрочки, то проходят ВВК, которая определяет степень пригодности к службе. Ограниченно годных и годных к службе военнообязанных мобилизуют по решению начальника ТЦК.

«С нашей стороны мы делаем то, чтобы она реально работала, а не коррумпировала военкомов из-за уклонения от мобилизации. Наша задача — сделать так, чтобы правила и условия были для всех, и мы над этим работаем. Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля. Думаю, это обязанность каждого мужчины — защищать собственную страну», — подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что на август 2023 года этот вариант не стоит на повестке дня, ведь Украина имеет ресурс для сдерживания россиян на востоке и юге Украины.

Мобилизация — кого сейчас призывают

Вручают повестки на улицах и могут мобилизовать такие категории украинцев:

годных и ограниченно годных мужчин от 27 до 60 лет независимо от опыта службы;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет — если они проходят службу в запасе;

мужчин от 18 до 27 лет, которые проходили срочную службу или закончили военную кафедру или высшее военное учебное заведение и проходят службу в запасе;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет независимо от прохождения срочной службы — на контракт;

снятых и исключенных с военной службы мужчин от 18 до 27 лет, если они не совершали тяжкое преступление и не имеют оснований для отсрочки от мобилизации.