Российские захватчики ударили по элеватору в Очакове: уничтожено несколько тысяч тонн зерна

4 сентября, 13:03
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В результате российского обстрела в Очакове разрушен элеватор (Фото:Правдивый Николаев / Telegram)

В результате российского обстрела в Очакове разрушен элеватор (Фото:Правдивый Николаев / Telegram)

В результате обстрела российскими оккупантами Очакова Николаевской области утром в воскресенье, 4 сентября, в городе был разрушен элеватор и повреждены десятки жилых домов.

Об этом сообщил заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.

«В Очакове это утро оказалось совсем не добрым. Разрушен элеватор, уничтожено несколько тысяч тонн зерна. Наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов», — сказал Васьков в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Видео дня

Он уточнил, что в результате обстрела города никто не пострадал.

«Если агрессор думает, что нас это остановит — он ошибается. Все будет хорошо, все будет Украина», — подытожил он.

https://www.facebook.com/100009609583363/videos/1251188042339758

Как сообщалось, утром 4 сентября, в 06:02, российские оккупанты обстреляли город Очаков. Сообщалось о попадании в объект гражданской инфраструктуры.

Также россияне в ночь на воскресенье, 4 сентября, атаковали Николаев, под обстрелы попали лечебные заведения и жилые дома.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Обстрел Николаевская область Очаков Война России против Украины ракетный обстрел

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