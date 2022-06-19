Войска РФ нанесли ракетный удар по Очакову в Николаевской области: есть жертвы

19 июня, 21:04
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Россия ударила ракетами по Очакову (Фото:Воздушное командование Восток)

Россия ударила ракетами по Очакову (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские войска днем в воскресенье, 19 июня, нанесли ракетный удар по Очакову Николаевской области, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Оперативное командование Юг.

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Оккупанты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий. В результате ранены два человека и погиб еще один гражданский.

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Информация по общим потерям и разрушениям уточняется.

Накануне россияне ударили по Николаеву семью ракетами, в результате чего разрушены объекты инфраструктуры.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Ракеты Ракета Ракетные удары Николаевская область Очаков Война России против Украины Ракетный удар

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