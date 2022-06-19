Войска РФ нанесли ракетный удар по Очакову в Николаевской области: есть жертвы
Россия ударила ракетами по Очакову (Фото:Воздушное командование Восток)
Российские войска днем в воскресенье, 19 июня, нанесли ракетный удар по Очакову Николаевской области, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Оперативное командование Юг.
Оккупанты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий. В результате ранены два человека и погиб еще один гражданский.
Информация по общим потерям и разрушениям уточняется.
Накануне россияне ударили по Николаеву семью ракетами, в результате чего разрушены объекты инфраструктуры.
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