Войска РФ нанесли ракетный удар по Очакову в Николаевской области: есть жертвы 19 июня, 21:04 Цей матеріал також доступний українською Россия ударила ракетами по Очакову (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские войска днем в воскресенье, 19 июня, нанесли ракетный удар по Очакову Николаевской области, в результате чего погиб один человек.



Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Оперативное командование Юг.

Оккупанты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий. В результате ранены два человека и погиб еще один гражданский.

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Информация по общим потерям и разрушениям уточняется.

Накануне россияне ударили по Николаеву семью ракетами, в результате чего разрушены объекты инфраструктуры.

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