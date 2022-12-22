Оккупанты снова ударили по Очакову: применили ракеты Оникс 22 декабря, 09:00 Войска РФ ударили по Очакову ракетами Оникс (Фото:t.me/s_shayhet)

В ночь на четверг, 22 декабря, оккупационные войска РФ снова нанесли удар по городу Очаков в Николаевской области.

Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Сергей Шайхет.

Он отметил, что, по предварительным данным, РФ применила ракеты Оникс.

По словам начальника полиции, под удар попал жилой дом.

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Жертв в результате обстрела нет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким у себя в Telegram сообщил, что в результате ракетных ударов по Очаковской громаде повреждены жилые дома.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

21 декабря войска РФ обстреляли Очаков из РСЗО. Три человека получили ранения, в том числе 10-летний мальчик, отметил Ким.