Оккупанты снова ударили по Очакову: применили ракеты Оникс

22 декабря, 09:00
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Войска РФ ударили по Очакову ракетами Оникс (Фото:t.me/s_shayhet)

Войска РФ ударили по Очакову ракетами Оникс (Фото:t.me/s_shayhet)

В ночь на четверг, 22 декабря, оккупационные войска РФ снова нанесли удар по городу Очаков в Николаевской области.

Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Сергей Шайхет.

Он отметил, что, по предварительным данным, РФ применила ракеты Оникс.

По словам начальника полиции, под удар попал жилой дом.

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Жертв в результате обстрела нет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким у себя в Telegram сообщил, что в результате ракетных ударов по Очаковской громаде повреждены жилые дома.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

21 декабря войска РФ обстреляли Очаков из РСЗО. Три человека получили ранения, в том числе 10-летний мальчик, отметил Ким.

https://www.youtube.com/watch?v=5U-Sp13ze_U
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Николаевская область Очаков Война России против Украины

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