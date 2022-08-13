Им удается невозможное. Пентагон поражен эффективностью ВСУ и оценил ее в 12 баллов из 10

13 августа, 11:31
Военнослужащие ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Военнослужащие ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В министерстве обороны США максимально высоко — в 12 баллов из 10 — оценили эффективность Вооруженных сил Украины в войне против России.

Об этом заявил журналистам неназванный представитель Пентагона на брифинге 12 августа.

По его словам, если оценивать эффективность ВСУ по шкале от 0 до 10, то украинским военным следовало бы присудить все 12 баллов — «исходя из того, насколько они впечатлили нас [специалистов Пентагона] во многих отношениях».

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«Они нашли способы делать такие вещи, которые нам казались невозможными», — подчеркнул представитель Минобороны США.

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На этом же брифинге он сообщил, что США не передавали Украине вооружение, с помощью которого можно было бы нанести удар по территории оккупированного Россией Крыма, где захватчики вследствие взрывов потеряли не менее девяти военных самолетов.

Генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, глава военной разведки Великобритании, в свежем интервью ВВС также назвал силу сопротивления Вооруженных сил Украины одним из факторов, которые превзошли все ожидания британских спецслужб в ходе войны России против Украины.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   США Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пентагон Война России против Украины

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