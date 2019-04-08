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Оцениваем реальные дела: митрополит Епифаний ответил на заявление штаба Зеленского о ПЦУ

Сегодня, 10:30
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Оцениваем реальные дела: митрополит Епифаний ответил на заявление штаба Зеленского о ПЦУ - фото

Митрополит Епифаний / Facebook

Епифаний отреагировал на заявление штаба Зеленского о поддержке ПЦУ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отреагировал на заявление шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что он и его команда поддерживают Православную церковь Украины и историчность предоставления Томоса.

По словам Епифания, он лично не слышал от Зеленского слов о поддержке ПЦУ, сообщает телеканал Прямой.

"И всегда мы оцениваем не обещания. Мы оцениваем реальные дела, которые были сделаны до сих пор и будут делаться в будущем. Поэтому я бы не хотел, чтобы на этом вопросе в будущем спекулировали. Но реально оценивали людей по их поступкам: кто и что сделал реально, а не обещает в будущем что-то сделать", - рассказал митрополит.

Теги:   ПЦУ Владимир Зеленский Митрополит Епифаний

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