Обжалование указа о роспуске Рады и петиция об отставке Зеленского. Главные новости 23 мая Сегодня, 20:00 537 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Нардеп Сергей Лещенко передал в ГПУ оригиналы документов по «черной бухгалтерии» Партии регионов, а глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что кампания по выборам в Раду начнется 24 мая.

НВ собрало самые главные новости дня.

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

Общественная организация Спильна справа подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов. Читать далее…

ЦИК заявила, что избирательная кампания начнется 24 мая, ее невозможно остановить

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что кампания по выборам в Верховную Раду начнется 24 мая, обжалование указа о досрочных выборах никак не повлияет на избирательный процесс. Читать далее…

Лещенко передал оригиналы документов по «черной бухгалтерии» Партии регионов в ГПУ

Народный депутат Сергей Лещенко передал в Генпрокуратуру оригиналы документов по «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которых фигурирует экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Читать далее…

Под Одессой обнаружили убитым бывшего «мэра» Тирасполя

В пригороде Одессы нашли убитым Андрея Безбабченко, который ранее возглавлял «городскую администрацию» Тирасполя — столицы оккупированного РФ приднестровского региона Республики Молдова. Читать далее…

Зеленский прокомментировал назначение Хомчака главой Генштаба

































Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака внедрения западных стандартов в армии. Читать далее…

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество подписей за сутки





Петиция за отставку новоизбранного президента Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей. Читать далее…

Партию Слуга народа возглавит Разумков

Партию Слуга народа на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавит советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Читать далее…

Минюст запросил данные о главе АП и его заместителях

Министерство юстиции Украины запросило информацию о руководителях Администрации президента для люстрационной проверки. Читать далее…