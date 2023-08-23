Нацполиция провела массовые обыски в военкоматах и местах проведения ВВК, изъяты более 10 тысяч медицинских дел 23 августа, 12:58 Правоохранители расследуют масштабную коррупционную схему уклонения от мобилизации (Фото:Скриншот видео НПУ/Telegram)

Нацполиция провела более 200 обысков в военкоматах и местах проведения МСЕК и ВВК по делу о масштабной коррупции и уклонении от мобилизации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обыски также прошли по месту жительства причастных к «схемам» лиц. Полицейские изъяли более 10 тысяч личных медицинских дел, журналы регистрации тех, кто прошел или проходит комиссию.

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Основанием для проведения массовых обысков стали обнаруженные правоохранителями масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица. За вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе.

Все изъятые материалы будут тщательно проанализированы и проверена законность их получения.

Действиям лиц, которые получили псевдоинвалидность, будет предоставлена правовая квалификация.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проверок ТЦК и предупредил об ответственности.

25 июля заместитель председателя НАПК Артем Сытник сообщил, что это ведомство начало проверку образа жизни 102 руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.

14 августа Зеленский заявил, что многие проблемы в стране возникают из-за некачественной работы ВВК и пообещал подготовить решение.

17 августа Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 августа об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.



Перед этим глава государства анонсировал заседание Совета нацбезопасности и обороны относительно работы системы военно-врачебных комиссий. Он подчеркнул, что сейчас эта система работает недостойно, а отношение сотрудников к военным и своим задачам — аморальное.