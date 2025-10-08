Во время обысков в Почаевской лавре в Тернопольской области группа подростков устроила провокации

Прихожане во время проведения обысков на территории Почаевской Свято-Успенской лавры в Тернопольской области устроили провокации (Фото: Vasyl Ilchyshyn / Facebook)

Во время проведения обысков на территории Почаевской Свято-Успенской лавры в Тернопольской области произошли провокации, в частности с участием подростков.

Об этом сообщил директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин в среду, 8 октября.

«Попытки следователей мирно и в присутствии адвокатов провести следственные действия на территории Почаевской Свято-Успенской Лавры закончились провокацией со стороны религиозной организации. Под четким кураторством представителей братии Лавры на место следственного действия были запущены несовершеннолетние, которые были крайне агрессивными и распускали руки как к следователям, так и к полиции», — написал Ильчишин в Facebook.

Реклама

Он отметил, что препятствовать следственным действиям также пытались прихожане, которые «вступали в горячую „дискуссию“, сыпая проклятия и плюя в лицо».

«Все по методичке всем известных структур!» — добавил Ильчишин, имея в виду УПЦ МП.

В комментарии Укринформу он отметил, что привлечен к следственным действиям как руководитель Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, на балансе которого находится шесть памятников на территории Почаевской лавры, в части из которых должны были проводить обыски. По словам Ильчишина, он должен был следить за тем, чтобы во время обысков не были нарушены аутентичные элементы памятников.

Директор заповедника рассказал, что двери в помещениях, которые должны были осмотреть, были закрыты, хотя накануне они были открыты. Несмотря на это, правоохранители принудительно открыли двери в хозяйственную часть, здание которой расположено рядом с историческим памятником. На это, как отметил Ильчишин, они имели соответствующее право. Однако после этого начались провокации.

«Было заметно, что это была предварительно спланированная акция, среди них был лидер, который руководил их действиями. Они начали дергать следователя, выхватили у него папку, пытались отобрать инструменты, которые следственно-оперативная группа имела с собой. Открыли ворота, и на территорию Лавры хлынула группа бабушек, которые обрызгивали правоохранителей водой, выкрикивая проклятия и молитвы одновременно, и не только на украинском языке», — рассказал Ильчишин.

Он отметил, что следственные действия перенесли на другой день.

Ранее 8 октября Укринформ писал, что на территории Почаевской лавры на Тернопольщине правоохранители проводят обыски в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по ст. 190, ч. 5 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

В июне 2024 года Министерство культуры проводило проверку Свято-Успенской Почаевской лавры, по результатам которой комиссия выявила факты отсутствия значительного количества икон, «зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным в 1967 году».