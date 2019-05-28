Обыски в Одесском горсовете: полиция задержала директора зоопарка во время получения $3000 взятки Вчера, 20:02 Цей матеріал також доступний українською полиция В полиции объяснили причину обысков в Одесском горсовете полиция

Во время обысков в Одесском городском совете задержали работника Департамента коммунальной собственности и директора Одесского зоопарка.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По версии следователей, главный специалист отдела Одесского горсовета и директор Одесского зоопарка требовали и получили от предпринимателя $3000 взятки за предоставление в аренду помещений коммунальной собственности.

«За эти средства фигуранты гарантировали беспрепятственное выделение в аренду недвижимости. В данном помещении предприниматель собирался открыть зоомагазин», — сообщили в полиции.

По факту вымогательства должностными лицами взятки начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Чиновников задержали.

Напомним, что 28 мая работники Нацполиции и ГПУ пришли с обыском в офис муниципального департамента коммунальной собственности мэрии Одессы на улице Артиллерийской.