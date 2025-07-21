«Как „Бог“ попал к „японцам“». В СБУ заявили, что детективы НАБУ помогли Боголюбову выехать за границу, в бюро ответили

Как заявили в НАБУ, поездка двух сотрудников в Вену была официальной и заранее согласованной (Фото: СБУ)

В НАБУ опровергли утверждения СБУ, что сотрудники Бюро помогли в 2024-м сбежать из Украины в Австрию Геннадию Боголюбову — бизнесмену и деловому партнеру Игоря Коломойского.

Соответствующее сообщение опубликовано 21 июля в официальном Telegram-канале НАБУ.

В ведомстве заявили, что двое их сотрудников действительно находились в служебной командировке — для посещения Глобального форума по возврату активов, который проходил 25−27 июня 2024 года в Вене.

Однако, утверждают в НАБУ, поездка сотрудников была официальной, заранее согласованной и состоялась по приглашению Инициативы по возвращению похищенных активов (StAR), которая является совместной программой Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.

«Ни один из участников командировки не знаком с лицом, упомянутым в видео СБУ. Сотрудники НАБУ не имеют никакого отношения к распространенным в видео утверждениям, в частности о так называемой „помощи в побеге“ или „купе прикрытия“», — сообщили в Бюро и опубликовали письмо от организаторов мероприятия в Вене.

Ранее в СБУ объявили, что нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко уличен в работе на страну-агрессора Россию.

При этом, по версии следствия, парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал «за усиление российского влияния на НАБУ».

В ведомстве заявили, что после начала полномасштабной войны Христенко сбежал из Украины за границу.

Как сказали в СБУ, Христенко подозревается в наличии тесных отношений с частью руководителей НАБУ. Среди них — руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. В 2022 году жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем жене Христенко.

В СБУ также утверждали, что детективы НАБУ помогли в побеге бизнесмену Геннадию Боголюбову. По версии спецслужбы, два сотрудника НАБУ, подчиненные Скомарова, сопровождали его во время пересечения украинской границы. Детективы находились в соседнем купе поезда для «подстраховки». Соответствующую схему, по версии СБУ, также организовал Федор Христенко.

В частности, в спецслужбе опубликовали запись перехвата телефонных разговоров нардепа. В них Христенко для конспирации называл Боголюбова «Богом» или «Кто любит церкви», сотрудников НАБУ — «японцами». При этом его собеседник в адрес Боголюбова использовал фразу «Любитель Бога».

«Как попал „Бог“ к „японцам“? (Неизвестное имя — ред.) просит меня: пожалуйста, моего „того, кто любит церкви“. Это еще до всех этих событий, до всех выездов, за три месяца где-то. „Попроси своего друга“. Мой друг — это самый главный человек в этой службе», — заявлял нардеп.

Как утверждает Христенко в перехвате разговоров, Боголюбов попросил его организовать «прикрытие со стороны НАБУ» и те якобы «просто прокатились рядом»

Нардеп утверждал, что сотрудники НАБУ «прикрывали» Боголюбова, чтобы «укрепить контакт» с его бизнес-партнером Игорем Коломойским, который находится в СИЗО.

«Они (сотрудники НАБУ — ред.) его (Боголюбова — ред.) спасали со своей целью. (…) Им нужен вон тот, который „сидящий дедушка“, чтобы он с ними оставался в фаворе. Вот и все», — подытожил Христенко.