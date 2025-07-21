В НАБУ оценили информацию, что СБУ подозревает их топ-сотрудника в работе на РФ с экс-охранником Януковича

В НАБУ заявили, что не было найдено никаких доказательств того, что их сотрудник был осведомлен о связях представителя УГО со спецслужбами РФ. (Фото: www.facebook.com/nabu.gov.ua)

Представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) прокомментировали информацию СБУ о том, что сотрудника их ведомства подозревают в работе на спецслужбы страны-агрессора РФ.

Такое сообщение было опубликовано 21 июля в официальном Telegram-канале НАБУ.

Согласно тексте, в августе 2023-го в НАБУ поступила информация от руководства СБУ о возможных рисках, связанных с одним из сотрудников бюро. Речь шла о том, что в период службы в МВД (2012−2015 годы, то есть еще до начала работы в НАБУ), этот человек пересылал по электронной почте информацию о гражданах Украины одному из сотрудников Управления государственной охраны (УГО).

Как уточняют в НАБУ, данный сотрудник УГО до 2012 года работал в СБУ, а с 2012 по 2014 год возглавлял одно из подразделений службы безопасности президента Виктора Януковича. По данным СБУ, после аннексии Крыма этот сотрудник перешел на сторону страны-агрессора и с 2020 года работает в ФСО РФ.

В НАБУ заявили — сразу же начали служебную проверку, но не было найдено никаких доказательств того, что их сотрудник был осведомлен о связях представителя УГО с российскими спецслужбами.

«В августе 2024 года СБУ устно сообщила, что в ходе расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует упомянутый бывший сотрудник УДО, никакой причастности сотрудника НАБУ не установлено. Доказательств участия в антигосударственной деятельности нет», — сказали представители НАБУ.

С тех пор представители Бюро, по их словам, неоднократно обращалось в СБУ с просьбой прислать документы с подтверждениями результатов проверки, но по состоянию на сегодня никакого официального ответа не получили.

Ранее в СБУ заявили, что задержали сотрудника «самого элитного закрытого подразделения НАБУ» Д-2 по подозрению в работе на ФСБ РФ. По версии спецслужбы, его работу курировал бывший заместитель руководителя охраны Януковича Дмитрий Иванцов, завербованный ФСБ. В СБУ сообщили, что «агент» в НАБУ якобы получал деньги от куратора за передачу данных украинских граждан и был задержан.

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

По версии СБУ и ОГП, данный топ-чиновник НАБУ якобы «имеет контакты с представителями России и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ». Утверждается, что Магамедрасулов был посредником «в продаже партий технической конопли своего отца» в российский Дагестан. В то же время его отец имеет российское гражданство, однако Магамедрасулов не указал этот факт.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Кроме того, следствие считает, что задержанный Магамедрасулов «был в тесном контакте» с действующим народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко.

Сегодня же Офис генпрокурора заявил, что Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного состояния, и в злоупотреблении влиянием. СБУ и прокуратура называют Христенко резидентом (старшим агентом) российского ФСБ и утверждают, что он «работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ».

Позднее в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем работникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, которые привели к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).