21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ (Фото: НАБУ)

Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал, что трое детективов Бюро не смогли снять побои после обысков СБУ в понедельник, 21 июля.

Отвечая на вопрос NV, директор НАБУ сообщил, что ряд медицинских учреждений столицы отказал трем детективам в фиксировании телесных повреждений различной тяжести после следственных действий СБУ.

По информации Кривоноса, информация о непринятии детективов шла от одного из департаментов КГГА.

«Проводились работы для того, чтобы не принимать детективов для фиксирования телесных повреждений», — отметил он.

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Позже в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем работникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, приведших к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали отдельные парламентарии и Transparency International как попытку лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).