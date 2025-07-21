«Хотим обсудить с руководством Кабмина». Послы стран G7 заявили, что встревожены ситуацией с подозрениями сотрудникам НАБУ

Как заявили послы стран G7, у них есть серьезные опасения по поводу ситуации вокруг НАБУ (Фото: https://t.me/nab_ukraine)

Послы стран G7 (Большой семерки) заявили, что внимательно следят за объявлением СБУ, ГБР и Офисом генпрокурора подозрения сотрудникам НАБУ и выражают озабоченность этими событиями.

Об этом сообщается 21 июля на официальной странице Группы поддержки послов G7 в Украине в соцсети Х.

«G7 внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы встретились сегодня с НАБУ, у нас есть серьезные опасения и намерение обсудить эти события с руководством правительства Украины», — говорится в тексте

Реклама

По словам послов G7, они ценят партнерство с Украиной в борьбе с коррупцией.

«Мы все разделяем приверженность принципам прозрачности, независимости институтов и надлежащего управления, и ценим наше партнерство с Украиной в борьбе с коррупцией», — подытожили они.

Ранее в СБУ заявили, что задержали сотрудника «самого элитного закрытого подразделения НАБУ Д-2 по подозрению в работе на ФСБ РФ. По версии спецслужбы, его работу курировал бывший заместитель руководителя охраны Януковича Дмитрий Иванцов, завербованный ФСБ. В СБУ сообщили, что «агент» в НАБУ якобы получал деньги от куратора за передачу данных украинских граждан и был задержан.

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

По версии СБУ и ОГП, данный топ-чиновник НАБУ якобы «имеет контакты с представителями России и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ». Утверждается, что Магамедрасулов был посредником «в продаже партий технической конопли своего отца» в российский Дагестан. В то же время его отец имеет российское гражданство, однако Магамедрасулов не указал этот факт.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Кроме того, следствие считает, что задержанный Магамедрасулов «был в тесном контакте» с действующим народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко.

Затес в Офисе генпрокурора заявили, что Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного состояния, и в злоупотреблении влиянием. СБУ и прокуратура называют Христенко резидентом (старшим агентом) российского ФСБ и утверждают, что он «работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ».

Позднее в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем работникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, которые привели к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).