«Их уволили, Баканова в частности». В СБУ были сторонники УПЦ МП — Железняк о проверке Лавры правоохранителями 22 ноября, 16:50 Эксклюзив НВ CБУ проводит проверку в Киево-Печерской Лавре (Фото:СБУ)

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в эфире Радио НВ объяснил, почему Служба безопасности Украины только сейчас занялась расследованием деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«В СБУ тоже был „русский дух“ и сторонники [Московского патриархата]. <…> Их уволили. <...> [Эксглаву СБУ Ивана Баканова] в том числе. <...> Баканов, я так понимаю, был так или иначе приверженцем русского патриархата. И долгое время мы не замечали, что там действует русская агентура. А потом началась война и нашли у некоторых российские методики. И это уже стало проблемой, в частности, военной», — отметил Железняк.

Видео дня

22 ноября Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре.

12 ноября в Сети опубликовали видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской лавре молятся о России.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской лавре начато уголовное производство.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова. Президент пояснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

19 июля Рада уволила Баканова с должности главы СБУ.

В указе об увольнении Баканова указано, что его отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ — то есть за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что повлекло человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создало угрозу наступления таких последствий».

Обязанности главы СБУ временно исполняет первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.