Кудрицкий раскрыл детали обыска ГБР: «забрали телефон и куда-то побежали»

Об этом он рассказал в комментарии изданию Экономическая правда.

«Почитал в новостях, что мне якобы вручили подозрение. Хочу сказать, что никаких подозрений мне не было вручено, просто был обыск», — сказал бывший глава Укрэнерго.

По словам Кудрицкого, следственные действия проводились в два этапа. Первый обыск состоялся утром в его авто без решения суда.

«Случился такой курьезный момент, когда мое авто остановили полицейские для проверки документов, и попросили показать Резерв плюс. Когда я разблокировал телефон, открыл Резерв плюс и показал его, у меня из рук просто забрали телефон и куда-то побежали. После этого подошли сотрудники ГБР и телефон уже оказался у них в разблокированном виде», — говорит Кудрицкий.

Он отметил, что впоследствии состоялись следственные действия у него дома, но уже с постановлением суда. Кудрицкий считает, что объявленная правоохранителями версия о хищении средств при вырубке леса никоим образом не соотносится с его деятельностью.

По мнению экс-главы Укрэнерго, целью следственных действий было именно получение доступ к телефону, чтобы почитать мессенджеры, и поинтересоваться, с кем и о чем он общается.

«Я заметил, что активизация правоохранителей происходила в те моменты, когда мне приходилось выходить в паблик. Недавно мы также анонсировали большой проект с распределенной генерацией, благодаря которому я получил определенное присутствие в медиа. Я это связываю не столько с какой-то процессуальной необходимостью, сколько с определенными поздравлениями, которые мне, скорее всего, кто-то хочет передать», — резюмировал он.

21 октября Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. По их словам, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.