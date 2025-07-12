«Маркерное событие»: редакция ZN.UA выступила с заявлением о деле Шабунина и обвинила Зеленского в давлении

Редакция украинского издания ZN.UA раскритиковала обыски и сообщение о подозрении главе Центра противодействия коррупции и общественному деятелю Виталию Шабунину , назвав это «маркерным событием».

В заявлении в субботу, 12 июля, журналисты предполагают, что обыски у Шабунина и ситуация с избранием главы Бюро экономической безопасности связаны и были бы невозможны без давления со стороны президента Владимира Зеленского.

Реклама

По мнению журналистов, подозрение общественному деятелю очерчивает поведение власти до и после «атаки» на БЭБ. После того, как правительство отклонило кандидатуру избранного на конкурсе главы БЭБ Александра Цивинского, обыски у Шабунина стали второй в серии атак, считают в ZN.UA.

«Да, к Виталию Шабунину есть вопросы. Да, он бывает слишком категоричным и эмоционально резким. Его стиль работы нравится не всем, как, впрочем, и не все могут предъявить обществу такие результаты своей деятельности», — сказано в заявлении.

Редакция не исключает, что Шабунин неправильно поступил в ситуации с получением военной зарплаты и допускал ошибки в кадровом лоббировании. Но все, что делал глава ЦПД, по мнению ZN.UA, «не имело целью собственное обогащение».

«Поэтому все, что сегодня происходит вокруг конкурса на главу БЭБ, вокруг Шабунина — не о БЭБ и не о Шабунине. Это — о давнем, глубоко скрытом желании нескольких смен коррумпированной и непрофессиональной власти расправиться с теми, кого раньше не могли уничтожить только из-за наличия действующей внешней поддержки. Такой поддержкой был Вашингтон», — сказано на сайте издания.

Действующий президент США Дональд Трамп «безразличен к ценностям, которые ранее были краеугольными», поэтому украинская власть «позволила себе быть собой — хищниками», это затронет все независимые медиа, общественные организации и антикоррупционную вертикаль — НАБУ, САП, ВАКС, НАПК, считает ZN.UA.

Издание также обвиняет президента Украины в давлении на главу СБУ Василия Малюка, который написал письмо конкурсной комиссии БЭБ относительно Цивинского. Письмо стало основанием для решения правительства отменить результаты конкурса на должность главы бюро, пишет издание. Поэтому журналисты обвиняют власть в «отгрызании» прав и свобод украинцев.

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По данным бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Начальник юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.