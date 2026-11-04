Обыски у руководителей подразделений Службы безопасности, проведенные в среду, 4 ноября, могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по прозвищу Криминал, которого ранее задержали НАБУ и САП.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее в этот день собеседники заявили об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления Д Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

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Следственные действия проходят на фоне попытки проведения обысков у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергея Дуки.

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожает применением огнестрельного оружия и не допускает детективов к месту обыска, проводимого на основании постановления следственного судьи ВАКС. Кроме того, на место прибыли спецназовцы Службы безопасности. По данным источников УП, речь идет о Дуке.

Позже НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации, которая систематически давала взятки высокопоставленным сотрудникам СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Издание Зеркало недели со ссылкой на источники отметило, что в рамках этого дела Национальное антикоррупционное бюро проводит сегодня около 70 обысков по всей Украине.

По информации собеседников, правоохранители вышли на высокопоставленных сотрудников СБУ после изучения телефона Андрея Осипова.

Служба безопасности, со своей стороны, подтвердила проведение НАБУ и САП обысков у своих сотрудников. Также спецслужба заявила о содействии.