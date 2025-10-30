Операция Мстители-2. Украина идентифицировала сотни боевиков ЧВК Вагнера и Редут, воевавших на стороне РФ против ВСУ

Украинские правоохранители идентифицировали 654 наемников российских ЧВК Вагнер и Редут в рамках второго этапа международной спецоперации Мстители-2. Об этом сообщила Национальная полиция в четверг, 30 октября.

Одновременно в Украине и Молдове проводится более 70 обысков по местам жительства фигурантов и их родственников. Полицейские установили места вербовки российских наемников, базы подготовки, районы дислокации, их командиров и обстоятельства участия в боевых действиях.

Во время следственных действий удалось собрать документы, видеозаписи, телефонные данные и показания очевидцев, подтверждающие факты расстрелов гражданских и пленных, применение запрещенного оружия и другие военные преступления. По результатам обысков подозрение сообщили 11 гражданам Украины, которые во время военного положения воевали на стороне России в составе ЧВК Вагнер и Редут.

Фото: Национальная полиция Украины / Telegram

Фото: Национальная полиция Украины / Telegram

Фото: Национальная полиция Украины / Telegram

В полиции добавили, что в рамках международного сотрудничества украинская полиция передала данные о более 280 иностранных наемниках правоохранительным органам других государств через Европол (Siena) и Интерпол. По данным следствия, информацию получили Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Кроме того, правоохранители впервые собрали достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности иностранного гражданина по статье 447 УК Украины (наемничество). Речь идет о гражданине Молдовы, который в составе ЧВК Вагнер участвовал в боях за Бахмут и был награжден не только знаками отличия самой ЧВК, но и государственной медалью РФ.