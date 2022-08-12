Ночью в Херсоне российские оккупанты провели серию обысков и задержаний — замглавы Херсонского облсовета

12 августа, 08:58
Оккупанты продолжают террор в захваченном Херсоне (Фото:Радио Свобода)

Оккупанты продолжают террор в захваченном Херсоне (Фото:Радио Свобода)

В ночь на пятницу, 12 августа, российские оккупанты провели серию обысков и задержаний в Херсоне.

Об этом сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

«Все в лучших традициях 30х годов ссср. Для людей гораздо страшнее не звуки прилетов, когда работают ЗСУ, а шум мотора военного Урала, ругань с русским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали в этот раз», — отметил он.

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Причина таких действий оккупантов пока не называется.

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Соболевский добавил, что ночью в Херсонской области была воздушная тревога. Также есть информацию о взрывах в районе Новой Каховки.

В ночь на 8 августа украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.

https://www.youtube.com/watch?v=OZoTjoN-Sn0&feature=emb_title

После этого в Херсонской ОВА сообщили, что россияне начали вывозить семьи из оккупированного Херсона.

10 августа депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что Каховский мост был последней транспортной артерией для оккупантов и теперь они не могут перевозить оружие и технику через Днепр в достаточном количестве.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсон Война России против Украины

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