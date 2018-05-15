Обыск в РИА Новости-Украина: опубликовано первое видео из киевского офиса пропагандистов

В Сети обнародовали первое видео из киевского офиса российского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина, в который во вторник, 15 мая, пришли с обыском сотрудники СБУ.
В то же время опубликованные кадры были сняты через стену, состоящую из стеклянных блоков, из-за чего изображение слегка искажено.
На видео, снятом одним из очевидцев, видно, в частности, как сотрудник украинской спецслужбы осматривает одно из помещений офиса.
Согласно имеющейся информации, следственные действия СБУ проводятся в рамках спецоперации по разоблачению агентурной деятельности российских медиаресурсов.
- Читайте также: Жестко, но адекватно. В Раде заявили об обоснованности обысков в офисе РИА Новости-Украина в Киеве
Ранее российские СМИ сообщили, что украинские правоохранители задержали в Киеве руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.
Позже эту информацию подтвердили и в СБУ, заявив, что его задержание и обыски являются частью спецоперации по разоблачению антиукраинской деятельность медиаструктур, подконтрольных РФ.
Комментарии
Правила комментирования