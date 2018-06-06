06 июня 2018, среда

Обыск в ГФС Житомирской области связан с отмыванием денег - ГПУ

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Во время обыска были изъяты более 190 тысяч гривен неизвестного происхождения
Фото: ГПУ

Во время обыска были изъяты более 190 тысяч гривен неизвестного происхождения

Следственные действия, которые в среду, 6 июня, прошли в здании Госфискальной службы Житомирской области, связаны с расследованием деятельности конвертационных центров.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, установленная группа лиц, которая с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

По имеющимся данным, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных фирм.

За период 2016-2018 годов через конвертцентр прошло более 140 млн гривен.

"Установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области", - рассказали в ГПУ.

Во время обысков в кабинетах руководства ГФС изъята документация, черновые записи, компьютерная техника и флеш накопители.

Кроме того, в одном из кабинетов были обнаружены денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тысяча гривен.

Напомним, ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщил о "чистке" в здании ГФС Житомирской области.

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