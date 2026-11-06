Сотруднику ГУР вручили повестку о вызове на допрос (Фото: СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины завершила обыск у военнослужащего Главного управления разведки Минобороны. Его не будут задерживать, подозрение ему не предъявляли. В начале обыска в адрес военного звучали угрозы применения физического насилия.

Об этом сообщил адвокат и ветеран Маси Найем.

По его словам, после завершения обыска с военнослужащего сняли наручники. В ходе следственных действий правоохранители изъяли электронные устройства, на которых, в частности, хранится информация служебного характера.

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Также сотруднику ГУР вручили повестку о вызове на допрос.

Найем добавил, что сторона защиты продолжает работать над делом и будет настаивать на соблюдении процессуальных прав военнослужащего и требований закона.

6 ноября Служба безопасности провела экстренный обыск у сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны. Он якобы связан с делом о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Найем отметил, что, согласно закону, сотрудники СБУ должны были дождаться представителей службы внутренней безопасности Главного управления разведки, однако этого не произошло.

Покушение на Ермолаева в Монако — главное

29 июня в жилом доме в Монако прогремел мощный взрыв. Французские СМИ сообщили о пострадавшей украинской семье Вадима Ермолаева: ранения получили его спутница Анна Насобина и их 13-летний сын.

Украинский бизнесмен и один из крупнейших застройщиков Днепра Ермолаев в 2019 году отказался от украинского гражданства, получив гражданство Кипра. В 2023 году президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении Ермолаева.

В нападении на него подозревали украинку Анастасию Березовскую, которую Интерпол объявил в розыск. 7 июля стало известно, что тело Березовской нашли под Киевом. В её убийстве подозревают бывшего сотрудника правоохранительных органов и действующего сотрудника ГУР — обоих задержали и поместили под стражу.

16 июля Ермолаев заявил, что к инциденту причастны офицеры Главного управления разведки Минобороны Украины, и поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за «внимание к этому делу».

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Представитель разведки Андрей Юсов отверг эти обвинения, назвав их «оценочными политическими заявлениями», которые наносят ущерб следствию, и призвал обращаться только к проверенным источникам.