В НАБУ рассказали подробности обыска у Дуки: спецназовцы СБУ наставляли на следователей автоматы, а генерал разбивал молотком телефоны и жесткий диск

Руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов рассказал, что во время обыска у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки 4 ноября спецназовцы СБУ угрожали следователям оружием и планировали вывести генерала из дома.

Об этом Абакумов рассказал Украинской правде.

Он опроверг информацию о «штурме» со стороны НАБУ, отметив, что это было обычное следственное действие. К проведению обыска были привлечены лишь пять сотрудников Управления спецопераций НАБУ. Однако впоследствии выяснилось, что в доме генерала находятся вооруженные люди.

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«Один из наших спецназовцев хотел перелезть через забор, чтобы открыть калитку. В этот момент на него наставили оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили: Стой, буду стрелять!» — рассказал детектив.

Несмотря на то, что сотрудники бюро предъявили удостоверения и постановление суда, силовики продолжали угрожать. По словам Абакумова, на территории дома Дуки находились как минимум двое спецназовцев — вероятно, из подразделения Альфа — с автоматами, а сам Дука был вооружен пистолетом.

«Я через громкоговоритель еще раз сказал: Это Национальное антикоррупционное бюро Украины, мы — правоохранители. Мы не представляем угрозы для жизни и здоровья людей, находящихся внутри. Вот мое удостоверение, вот постановление. Не создавайте опасную ситуацию», — рассказал детектив.

Представители СБУ не шли на контакт, а генерал выбежал на балкон и начал уничтожать молотком два телефона и один жесткий диск. После этого он, вероятно, принимал меры по уничтожению других потенциальных доказательств, предполагает представитель НАБУ.

Позже на место на микроавтобусах прибыли дополнительные бойцы спецназа СБУ, которые вели себя агрессивно и намеревались «отбить» Дуку, заявил Абакумов.

«В какой-то момент мы понимали, что они изучают расположение сил и средств, чтобы действительно попытаться фактически вывести человека, находящегося в доме», — говорит он.

Провести следственные действия и задержать Дуку удалось после очередного раунда переговоров и прибытия на место адвокатов, сообщили в НАБУ.

Новые подробности дела Карфаген — что известно

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4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который управлял сетью мошеннических кол-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, в состав преступной организации входили не менее 12 человек, среди которых — генерал-майор СБУ Аким, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции Прайс, а также наркоторговец Мексиканец, рецидивист Криминал и другие.

СБУ подтвердила проведение обысков у своих сотрудников. Позже появилась информация о том, что детективы НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку. Кроме того, по данным СМИ, НАБУ задержало высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалко.

4 ноября глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников ведомства, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции Карфаген.

На опубликованных НАБУ записях фигуранты операции Карфаген обсуждали, в частности, взятки министрам за легализацию наркотических веществ, деятельность картеля Химпром, избиения людей, а также покушение на журналиста Дениса Бигуса.