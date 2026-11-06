В НАБУ рассказали подробности обыска у Дуки: спецназовцы СБУ наставляли на следователей автоматы, а генерал разбивал молотком телефоны и жесткий диск

6 ноября, 11:00
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Руководитель отдела детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал подробности обыска у генерала СБУ (Фото: Скриншот видео / НАБУ)

Руководитель отдела детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал подробности обыска у генерала СБУ (Фото: Скриншот видео / НАБУ)

Руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов рассказал, что во время обыска у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки 4 ноября спецназовцы СБУ угрожали следователям оружием и планировали вывести генерала из дома.

Об этом Абакумов рассказал Украинской правде.

Он опроверг информацию о «штурме» со стороны НАБУ, отметив, что это было обычное следственное действие. К проведению обыска были привлечены лишь пять сотрудников Управления спецопераций НАБУ. Однако впоследствии выяснилось, что в доме генерала находятся вооруженные люди.

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«Один из наших спецназовцев хотел перелезть через забор, чтобы открыть калитку. В этот момент на него наставили оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили: Стой, буду стрелять!» — рассказал детектив.

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Несмотря на то, что сотрудники бюро предъявили удостоверения и постановление суда, силовики продолжали угрожать. По словам Абакумова, на территории дома Дуки находились как минимум двое спецназовцев — вероятно, из подразделения Альфа — с автоматами, а сам Дука был вооружен пистолетом.

«Я через громкоговоритель еще раз сказал: Это Национальное антикоррупционное бюро Украины, мы — правоохранители. Мы не представляем угрозы для жизни и здоровья людей, находящихся внутри. Вот мое удостоверение, вот постановление. Не создавайте опасную ситуацию», — рассказал детектив.

Представители СБУ не шли на контакт, а генерал выбежал на балкон и начал уничтожать молотком два телефона и один жесткий диск. После этого он, вероятно, принимал меры по уничтожению других потенциальных доказательств, предполагает представитель НАБУ.

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Позже на место на микроавтобусах прибыли дополнительные бойцы спецназа СБУ, которые вели себя агрессивно и намеревались «отбить» Дуку, заявил Абакумов.

«В какой-то момент мы понимали, что они изучают расположение сил и средств, чтобы действительно попытаться фактически вывести человека, находящегося в доме», — говорит он.

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Провести следственные действия и задержать Дуку удалось после очередного раунда переговоров и прибытия на место адвокатов, сообщили в НАБУ.

Новые подробности дела Карфаген — что известно

4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который управлял сетью мошеннических кол-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, в состав преступной организации входили не менее 12 человек, среди которых — генерал-майор СБУ Аким, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции Прайс, а также наркоторговец Мексиканец, рецидивист Криминал и другие.

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СБУ подтвердила проведение обысков у своих сотрудников. Позже появилась информация о том, что детективы НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку. Кроме того, по данным СМИ, НАБУ задержало высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалко.

4 ноября глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников ведомства, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции Карфаген.

На опубликованных НАБУ записях фигуранты операции Карфаген обсуждали, в частности, взятки министрам за легализацию наркотических веществ, деятельность картеля Химпром, избиения людей, а также покушение на журналиста Дениса Бигуса.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Коррупция Служба безопасности Украины (СБУ) Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Обыски операция Карфаген

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