Офис генпрокурора заявил, что сотрудник НАБУ, у которого проводили обыск, «следил за режимным объектом»

В Офисе генерального прокурора мотивируют обыск сотрудника НАБУ тем, что тот «организовал слежку за зданием ОГП».

Об этом Офис генпрокурора заявил в комментарии изданию Украинская правда.

В прокуратуре говорят, что сотрудник Национального антикоррупционного бюро организовал слежку за админзданием ОГП, которое является режимным объектом.

«Госохрана обнаружила и установила, кто осуществлял негласные мероприятия. Во время обыска он подтвердил, что является работником НАБУ и сказал, что выполнял задание руководства», — говорится в сообщении.

Более полную позицию прокуроры обещают позже.

Предварительно НАБУ сообщило, что 4 ноября около 03:00 прокуроры ОГП вместе со спецназовцами провели обыск у их сотрудника.

Бюро заявило, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу. Однако о подозрении ему не сообщали. Кроме того, обыск проходил без решения суда.

Ранее 21 июля СБУ, Офис генпрокурора и ГБР провели несколько десятков обысков у детективов НАБУ.

В СБУ сообщили о подозрении в пособничестве стране-агрессору детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, который руководит детективами НАБУ в Запорожье и Днепре. В СБУ заявили, что мужчина был в тесном контакте с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и «имеет значительное влияние на деятельность НАБУ».

22 июля Магамедрасулова арестовали.

Впоследствии СБУ заявила о новых доказательствах по делу детектива НАБУ, а именно — переписка, в которой упоминается продажа в Дагестан выращенной в Житомирской области технической конопли.

16 сентября СБУ, ОГП и ГБР сообщили о новом подозрении Магамедрасулову. Детектива подозревают в помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях.

В интервью NV Магамедрасулов сообщал, что считает дело против себя политическим и связывает его со своей работой, делами НАБУ, к которым приобщался, и чиновниками, до которых ему с коллегами «удалось дотянуться».

27 октября суд избрал меру пресечения свидетелю по делу Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву в виде личного обязательства. Прокуратура подозревает его в даче ложных показаний.