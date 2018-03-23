Обыск на АТЕК в Киеве: на территорию прорвались активисты Нацкорпуса с нардепом Билецким - видео

Несмотря на полицейское оцепление на территорию завода АТЕК в Киеве, где правоохранители проводят следственные действия, прорвались несколько активистов во главе с народным депутатом, председателем партии Национальный корпус Андреем Билецким.

При этом, как видно на опубликованном видео с места событий, силовики пытались им в этом препятствовать.

Ранее сообщалось, что утром 23 марта на территорию АТЕК в Киеве, где находится база Национального корпуса, пришли с обыском.

В полиции заявили, что в административном здании завода проводится выемка документов, а общественные организации, которые арендуют некоторые помещения, не являются предметом интереса правоохранителей.

В свою очередь в Нацкорпусе действия силовиков считают ответом на акции партии за отставку главы Николаевской обладминистрации Алексея Савченко.