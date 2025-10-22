«Основания для обыска натянуты». Кудрицкий говорит, что в деле о вырубке леса проходит как свидетель

Экс-глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий , у которого 21 октября прошли обыски, рассказал, что его статус в уголовном производстве — свидетель.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

«Сегодня я был на первом допросе. Не знаю, скорее всего, он может быть и последним. Потому что, хотя я не могу раскрывать сути вопросов, которые мне задавали, но по этим вопросам совершенно очевидно, что основания для моего обыска были, мягко говоря, немного натянутые», — сказал Кудрицкий.

Украинские медиа со ссылкой на свои источники сообщали, что дело касается возможного злоупотребления служебным положением и завладения средствами госкомпании.

В частности, речь идет об искусственном завышении объемов вырубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей по заказу Укрэнерго.

Впрочем, Кудрицкий сообщил, что речь идет о событиях 2025 года, когда он уже не работал в компании.

«Когда тебе задают вопрос: „Скажите, вы знаете обстоятельства порубки деревьев там в 25-м году?“. Так я уже там не работаю в компании больше года. „Ну, наверное, тогда не помнишь“. Вот примерно такой диалог», — говорит экс-глава Укрэнерго.

Кудрицкий рассказал, что имеет статус свидетеля. Он считает, что даже правоохранителям достаточно сложно будет «выкрутить» какой-то другой. Однако сказал, что будет смотреть, как будет развиваться ситуация.

21 октября ГБР провело обыски у Кудрицкого. По их словам, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

Позже Кудрицкий раскрыл детали этих обысков. По словам экс-главы Укрэнерго, первый обыск состоялся утром в его авто без решения суда. Кудрицкий говорит, что у него просто из рук забрали телефон и куда-то побежали. Впоследствии, как утверждает бывший председатель правления Укрэнерго, состоялись следственные действия в его доме, но уже с постановлением суда.