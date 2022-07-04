Свободное пересечение границы. В принудительной мобилизации женщин сейчас нет нужды — Минобороны 4 июля, 18:23 Украинская военнослужащая (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

На сегодняшний день у ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин, также не планируется ограничений по выезду женщин за границу.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.

Она отметила, что с 24 февраля в Украине принудительно не мобилизовали ни одну женщину, как и с 2014 года.

Маляр также добавила, что в ближайшее время изменений в этом направлении не планируется.

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«По состоянию на сейчас в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин. Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сейчас такие ограничения не планируются», — заявила она.

Ранее НВ пообщался с адвокатом Наталией Фещик по военному учету женщин и их призыву на военную службу. Она объяснила, что изменится после выхода новой редакции приказа Камбина, когда вступят в силу эти изменения и какими будут правила для военнообязанных женщин.

Военнообязанные женщины, которые не станут на военный учет, могут получить наказание за уклонение от приказа. Правозащитница рассказала, как женщинам стать на военный учет и какие документы для этого нужно.

Также ранее НВ рассказывал, в каких случаях женщины могут мобилизовать в ВСУ.

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