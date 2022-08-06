В Минреинтеграции сообщили, сколько людей удалось вывезти с Донбасса за первую неделю обязательной эвакуации

6 августа, 22:14
Сотрудник ГСЧС помогает пожилой женщине во время обязательной эвакуации из Донецкой области (Фото:Минреинтеграции Украины via Telegram)

Сотрудник ГСЧС помогает пожилой женщине во время обязательной эвакуации из Донецкой области (Фото:Минреинтеграции Украины via Telegram)

В Министерстве реинтеграции оккупированных территорий заявили, что за первую неделю обязательной эвакуации с Донбасса удалось ввезти более 2 тыс. граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди.

«Некоторые граждане эвакуируются даже со своими домашними любимцами», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в течение недели удалось вывезти из России троих украинских детей.

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«Оккупанты доставили семью харьковчанки Любови Бобро с маленькими детьми в Сибирь. Усилиями команды Минреинтеграции и лично Вице-премьера Ирины Верещук они были возвращены домой. Всего на сегодняшний день в Украину возвращено 50 детей, незаконно вывезенных в РФ», — говорится в сообщении.

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

На сегодняшний день в области остается 200—220 тысяч человек, из них 52 тысячи — дети.

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Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Донецкая область Украина-Россия Эвакуация Отопительный сезон Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Минреинтеграции

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