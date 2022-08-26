Не только Донецкая область. Верещук назвала регионы, где готовят обязательную эвакуацию 26 августа, 17:33 Мальчик выглядывает из окна поезда в Покровске Донецкой области, 20 июля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что обязательную эвакуацию будут также проводить из части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

В эфире телемарафона в пятницу, 26 августа, Верещук сказала, что сейчас продолжается подготовка к эвакуации из других регионов. Обязательная эвакуация пока объявлена только в Донецкой области, с начала августа оттуда удалось вывезти больше 10 тысяч человек, из которых треть — дети.



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«Харьковская область, Запорожская область, Николаевская область [в очереди на эвакуацию]. Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся», — подчеркнула она.

Вице-премьер напомнила, что государство бесплатно обеспечивает эвакуированным транспортировку, проживание, питание, медуслуги и «все необходимое, чтобы пережить зиму». Также они получают материальную поддержку.

«Если это обязательная эвакуация, 2200 грн на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, которое используется во время эвакуации. Также 2000 грн на каждого взрослого человека, 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью. Каждый человек получает необходимый минимум, учитывая, что жилье и еда будут бесплатными», — добавила Верещук.

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными российскими обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который занимается эвакуацией из Донецкой области.

Накануне Ирина Верещук заявила, что с начала августа из четырех областей Украины эвакуировали около 35 тысяч человек.

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