Дело Тлявова. Обвиняемому в убийстве ребенка смягчили меру пресечения и обязали устроиться на работу 19 апреля, 22:56 Кирилл Тлявов (Фото:Татьяна Тлявова / Facebook)

По делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд смягчил меру пресечения обвиняемому в непреднамеренном убийстве, бывшему полицейскому, Ивану Приходько. Круглосуточный домашний арест сменили на ночной.

Об этом Суспільне рассказал адвокат Приходько Виктор Чевгуз.

Другим трем обвиняемым меры пресечения продлили на два месяца: Дмитрий Кривошей и бывший полицейский Владимир Петровец под залогом, а сын Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним — под обязательством матери.

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«Хорошие новости сегодня. Приходько сменили меру пресечения, суд обязал его устроиться на работу. Теперь с 22-х до 6-ти утра у него ночной домашний арест, а с 6-ти и до 22-и — он „вольная птица “. Прокуроры просили продлить круглосуточный арест, но не смогли обосновать, почему его (Приходько — ред.) нужно держать круглосуточно дома. Кто будет Ивана кормить, кто будет кормить его детей?», — сказал адвокат.

Изменить меру пресечения и Приходько, и защитник просили из-за необходимости трудоустройства. Прокуроры потребовали продлить круглосуточный домашний арест.

«Риски, которые мы указывали ранее, они и остались. У нас была одна позиция — суд принял другое решение. Обжаловать его невозможно», — заявил Общественному прокурору Сергею Самчуку.

«Приходько очень на работу просится. Я не знаю… Ну хотя бы прокуроры что-то изменили в своем ходатайстве относительно рисков, потому что одно и то же постоянно переписывают. Я спрашивала прокуроров: за последние четыре месяца он (Приходько — ред.) нарушал свою меру. меры предосторожности? Прокурор говорит: „Я не знаю“. Приходько по больницам ходит, он не сидит дома. Ему этот домашний арест это вообще лафа, понимаете?! Это просто лафа», — возмутилась бабушка Кирилла Тлявова Александра.

23 марта по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд сегодня сменил место жительства одному из обвиняемых, бывшему полицейскому, Ивану Приходько.

