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Обвиняемого в поджоге палатки волонтеров в Харькове взяли под стражу

Вчера, 19:05
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Обвиняемого в поджоге палатки волонтеров в Харькове взяли под стражу - фото

Нацполиция

Дзержинский райсуд Харькова избрал меру пресечения Игорю Полтавскому, подозреваемому в поджоге волонтерской палатки Все для победы на площади Свободы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Избрать относительно подозреваемого Полтавского Игоря Эдуардовича меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний № 27 сроком не более 60 суток до 15:25 12-го августа без определения залога», — огласил свое решение следственный судья Алексей Шишкин.

Следователь и прокурор ходатайствовали об избрании именно такой меры пресечения. Защита просила не избирать меру пресечения вообще либо поместить подозреваемого под домашний арест.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы в центре Харькова.

Напомним, в ночь на 20 мая в центре Харькова подожгли волонтерскую палатку.

Инцидент произошел после того, как городские власти пообещали убрать ее, несмотря на протесты активистов.

Демонтаж палатки Все для победы, установленной украинскими волонтерами в сентябре 2014 года, поддержал лично мэр Харькова Геннадий Кернес, известный своей прокремлевской позицией.

По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

Теги:   Волонтеры Харьков

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