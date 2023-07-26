На Закарпатье завершили демонтаж разрушенных частей моста

26 июля, 01:27
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Был завершен демонтаж разрушенных частей моста и грузовика (Фото:t.me/dsns_telegram)

Был завершен демонтаж разрушенных частей моста и грузовика (Фото:t.me/dsns_telegram)

После обрушения моста в Тячевском районе через Терново, Ольховцы и Бедевлю (Закарпатская область) работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили демонтаж разрушенных частей переправы.

Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что чрезвычайники вместе с другими службами гражданской защиты продолжают работы над восстановлением сообщения между н.п. Тересва и Бедевля в Тячевском районе.

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Так, устанавливается третья секция тяжелого механизированного моста ТММ-3М1.

В ГСЧС проинформировали, что был завершен демонтаж разрушенных частей моста и грузовика, застрявшего на держательных конструкциях.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Закарпатье ГСЧС

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