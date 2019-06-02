Обвал крыши на рок-фестивале Kozak FEST: власти сообщили о гибели человека, есть раненые Сегодня, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Kozak FEST/Facebook На Kozak FEST из-за урагана обрушилась крыша сцены Kozak FEST/Facebook

В Днепропетровской области на рок-фестивале Kozak FEST в результате обрушения крыши сцены погиб один человек, двое пострадали.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя в селе Жовтоолександровка на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest была снесена крыша и частично повреждена сцена.

Вследствие этого погиб один человек 1971 года рождения, женщина 1967 года рождения получила перелом ноги и госпитализирована, у мужчины 1978 года рождения — перелом ступни.

«Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек», — говорится в сообщении.

Ранее музыкант Дмитрий Шуров сообщил, что во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области обрушилась крыша сцены.

Кроме того, этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня.