Обучение за рубежом. Почему иностранное образование является еще одним способом миграции украинцев

В зарубежных вузах количество украинских студентов постоянно увеличивается. В течение 2009-2016 годов их число возросло почти в три раза до 70 тыс. человек, сообщил первый вице-премьер-министр Степан Кубов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Куда едут учиться студенты из Украины

Чаще всего получать высшее образование украинцы едут в Польшу, рассказал директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный. Там отечественные студенты в основном выбирают частные вузы и учатся на экономических и обществоведческих специальностях.

Студентов привлекает диплом, признанный в мире, и перспектива остаться в другой стране

На втором месте в Евросоюзе среди предпочтений украинцев - Германия. Однако количество наших студентов там практически не увеличивается с начала 2000-х годов - ежегодно там учатся около 8-9 тыс. украинцев.

Также наши студенты выбирают Чехию, Италию, Испанию, Австрию, Великобританию. Однако в этих странах учатся не более полутора тысяч украинцев в каждой из стран. За последние несколько лет чаще получать высшее образование соотечественники начали ехать и в Словакию. Подобный выезд студентов за границу нужно воспринимать как естественное явление, отметил Стадный.

Что говорят студенты

Украинская студентка Ксения Пяскивска проходит двухгодичную магистерских программу по журналистике в университете имени Адама Мицкевича в Польше. По ее словам, она выбрала именно эту страну из-за своих польских корней, а также ее желания получить опыт проживания за рубежом, международные знакомства и общение.

Ксения уже имеет первое филологическое образование, которое она получила в Украине. Она рассказывает, что среди плюсов обучения в Польше - конфиденциальность результатов обучения, уважение к студентам со стороны преподавателей и отсутствие оценки на практических занятиях.

В Австрии учится не более полутора тысяч украинцев

Она отметила, что будет использовать любую возможность и перспективу развития по профессии в иностранной компании, однако не исключает: если в Украине будет предложение, то девушка может и согласиться.

Есть и недостатки обучения в польском университете, например, ежедневный график и неудобный режим сдачи сессии. Например, учебные пары разбросаны в течение всего дня, это не дает возможности выстраивать личный режим и найти нормальную работу.

Другие страны сделали благоприятные условия для того, чтобы получать высшее образование иностранцам, а также предоставляют диплом, признанный практически по всему миру. Именно эти причины подталкивают молодых украинцев к обучению за рубежом, рассказал заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк. Часть из них планирует закрепиться там, остаться жить и работать. По словам Позняка, отток украинских студентов в ближайшее время будет только увеличиваться.

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По результатам исследования Института общественных отношений, проведенного среди украинских студентов в Польше, каждый третий украинец после окончания учебы хочет поехать на Запад. Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов.