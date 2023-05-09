Полезная информация. Список университетов и платформ, предоставляющих для украинцев бесплатное обучение за границей

9 мая, 12:54
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Какие зарубежные университеты предлагают украинским беженцам бесплатное обучение (Фото:kasto/depositphotos)

Какие зарубежные университеты предлагают украинским беженцам бесплатное обучение (Фото:kasto/depositphotos)

Многие университеты в США, Канаде, Австралии и странах Европы предлагают программы для международных студентов, которые могут включать льготное обучение или стипендии для беженцев из Украины.

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Полезные ссылки для поиска бесплатного образования за границей

MediaSapiens собрал полезные ссылки, которые помогут украинцам найти бесплатное обучение в странах Европы.

Видео дня

  1. Проще всего начинать поиск с помощью образовательного телеграмм-бота EducationUaBot — этот проект был создан в Министерстве образования и науки Украины при поддержке Швейцарии и швейцарско-украинского проекта DECIDE. Бот поможет найти за границей не только университет, но и садик или школу. Чтобы начать поиск, нужно указать свое имя и выбрать одну из 31 стран, среди которых Австрия, Бельгия, Великобритания, Латвия, Литва, Германия, Италия, Франция, Швеция, Япония и другие.
  2. The German-Russian Academic Society — огромная база данных, где можно найти немало полезных ссылок об обучении и поддержке украинцев в Германии, Австрии, Франции, Италии, Польше, Швейцарии, Великобритании, Израиле и Северной Америке. В общей сложности платформа содержит информацию о 749 организациях в 66 странах мира.
  3. Также можно воспользоваться списком университетов, которые помогают украинским студентам и ученым на англоязычной образовательной платформе Erudera. На платформе содержится 70 предложений от университетов всего мира, включая США, Австралию и Канаду. Кроме страны и названия университета, в таблице указан вид помощи и ссылка на сайт вуза.
  4. #ScienceForUkraine — это общественная группа волонтеров-исследователей и студентов из академических учреждений Европы и всего мира, которые помогают украинцам. За помощью можно обратиться через сайт, а просмотреть весь список заведений, согласных сотрудничать с украинскими учеными, можно по ссылке. Заявки принимаются с апреля по июнь.

Государственные образовательные инициативы стран-партнеров Украины

Следует знать, что помощь украинским студентам может быть предложена не только учебными заведениями, но и на государственном уровне.

Латвия

Университеты Латвии продолжают поддерживать украинских студентов. Правительство Латвии направило 688 тысяч евро на предоставление стипендий украинцам для обучения и научных исследований до 31 декабря 2023 года. Как сообщает ресурс Study in Latvia, в течение продолжающегося семестра (с января по июнь 2023), украинцы получили 92 стипендии на обучение и 20 научных стипендий на сумму 259 880 евро. Прием заявок на следующий учебный год завершится 15 сентября 2023 года. Украинские студенты латвийских государственных и частных вузов могут получать стипендию в размере 140 евро в месяц. Также вузы могут предлагать украинским ученым стажировку без вознаграждения, в то же время государство может предоставить исследовательскую стипендию в размере 900 евро в месяц.

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Чехия

Очень похожая по содержанию платформа Study in Czechia. На отдельной для украинцев вкладке можно найти информацию о стипендиях для студентов в разных вузах, предложения для ученых и педагогов, а также полезные ссылки для жизни украинцев в Чехии. Чтобы определиться с университетом, нужно нажать на вкладку с городом, где хотели бы учиться.

Финляндия

Проект по поддержке Украины министерства образования и культуры Финляндии HERE Ukraine! предлагает бесплатное обучение в трех университетах прикладных наук: Haaga-Helia, Laurea и Metropolia. Это онлайн-курсы продолжительностью два месяца, по завершению которых можно получить сертификат и использовать его для получения степени бакалавра или магистра в украинских университетах или других университетах Финляндии. Предлагают образовательные направления по физиотерапии, социальным услугам, недвижимости и строительству, туризму, а также курсы медсестер. Некоторые из этих занятий продолжаются с марта, а некоторые начнутся в мае или осенью 2023 года. Чтобы учиться бесплатно, нужно находиться в Финляндии во временной защите. Под описанием каждого курса есть ссылка на форму регистрации.

Словакия

Бесплатное обучение украинских студентов в Словацкой Республике предусматривает программа FreeStudent. Проект работает уже 8 лет при содействии словацко-украинского культурно-образовательного общества. У программы есть украиноязычный сайт, где сразу можно подать заявку на вступление. Участие в программе принимают девять университетов, среди которых Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице, Университет музыкальных искусств в Братиславе и Кошицкий Государственный технический университет.

Польша

Польское национальное агентство по вопросам академического обмена NAWA предлагает украинцам продолжать получать высшее образование в вузах на польском или английском языках. Пока на сайте опубликованы данные о бесплатном образовании в течение 2022−2023 академического года, однако можно найти общую информацию с контактами и необходимыми документами для поступления.

Бесплатное обучение от UNICEF Ukraine

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что UNICEF Ukraine предлагает 5 европейских грантов для студентов, аспирантов и преподавателей в вузах разных стран мира. Это ежегодные гранты, предлагаемые всем странам мира и имеющие очень высокие критерии отбора.

  1. Программа международных стипендий Chevening, или Чивнинг, финансируемая министерством иностранных дел по Содружеству и развитию Великобритании, уже завершила принимать заявки на учебный 2023/2024 год, но в августе откроет прием заявок на стипендии на 2024−2025 год. Продолжается обучение один год, по завершению которого студенты получают степень магистра. Все заявители на Чивнинг должны предоставить документы по образованию, рекомендации и одно предложение о поступлении в университет Великобритании на период предоставления стипендии. Также для участия в отборе желательно иметь, по меньшей мере, два года опыта работы или волонтерства, а главное — четкое видение карьерного развития после обучения. Следить за отбором и статусом вашей заявки можно онлайн.
  2. Fulbright, Фулбрайт — программа научных обменов Соединенных Штатов Америки, которая спонсируется Государственным департаментом и руководствуется Институтом международного образования. С 1992 года в США учились более 1100 украинцев, в то же время более 750 американцев преподавали в украинских вузах и занимались научным трудом. Кандидаты на поступление в программу должны владеть английским языком на достаточном уровне для профессионального общения в англоязычной академической среде, иметь диплом бакалавра на время назначения стипендии, то есть в августе 2024 года, а также должны вернуться в Украину на два года после окончания срока гранта. Заявки можно подать до 16 мая.
  3. Французская программа Eiffel Excellence Scholarship или Стипендия совершенства Эйфель поощряет иностранных студентов к обучению в магистратуре и аспирантуре во французских учреждениях высшего образования. Принять участие могут магистры до 25 лет и докторанты — до 30 лет.
  4. Стипендии правительства Швейцарии Swiss Government Excellence Scholarships — программа также для магистров и докторантов. Набор начинается в начале августа.
  5. Holland Scholarship — стипендия, финансируемая министерством образования, культуры и науки Нидерландов, а также несколькими нидерландскими университетами. Студенты могут получить степень бакалавра или магистра. Чтобы попасть на конкурс, гражданство кандидата не должно принадлежать к Европейской экономической зоне, кандидат должен подать заявку на программу бакалавра или магистра с дневной формой обучения в одном из участвующих нидерландских высших учебных заведений. Также будущий студент должен не иметь степени образовательного учреждения в Нидерландах. Конечный срок подачи заявки — 1 мая и 1 июня 2023 года.
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Редактор: Алена Дука

Теги:   Бесплатно Обучение Украинцы за границей Бесплатные курсы

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