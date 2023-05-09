Полезная информация. Список университетов и платформ, предоставляющих для украинцев бесплатное обучение за границей 9 мая, 12:54 Какие зарубежные университеты предлагают украинским беженцам бесплатное обучение (Фото:kasto/depositphotos)

Многие университеты в США, Канаде, Австралии и странах Европы предлагают программы для международных студентов, которые могут включать льготное обучение или стипендии для беженцев из Украины.

Полезные ссылки для поиска бесплатного образования за границей

MediaSapiens собрал полезные ссылки, которые помогут украинцам найти бесплатное обучение в странах Европы.

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Проще всего начинать поиск с помощью образовательного телеграмм-бота EducationUaBot — этот проект был создан в Министерстве образования и науки Украины при поддержке Швейцарии и швейцарско-украинского проекта DECIDE. Бот поможет найти за границей не только университет, но и садик или школу. Чтобы начать поиск, нужно указать свое имя и выбрать одну из 31 стран, среди которых Австрия, Бельгия, Великобритания, Латвия, Литва, Германия, Италия, Франция, Швеция, Япония и другие. The German-Russian Academic Society — огромная база данных, где можно найти немало полезных ссылок об обучении и поддержке украинцев в Германии, Австрии, Франции, Италии, Польше, Швейцарии, Великобритании, Израиле и Северной Америке. В общей сложности платформа содержит информацию о 749 организациях в 66 странах мира. Также можно воспользоваться списком университетов, которые помогают украинским студентам и ученым на англоязычной образовательной платформе Erudera. На платформе содержится 70 предложений от университетов всего мира, включая США, Австралию и Канаду. Кроме страны и названия университета, в таблице указан вид помощи и ссылка на сайт вуза. #ScienceForUkraine — это общественная группа волонтеров-исследователей и студентов из академических учреждений Европы и всего мира, которые помогают украинцам. За помощью можно обратиться через сайт, а просмотреть весь список заведений, согласных сотрудничать с украинскими учеными, можно по ссылке. Заявки принимаются с апреля по июнь.



Государственные образовательные инициативы стран-партнеров Украины

Следует знать, что помощь украинским студентам может быть предложена не только учебными заведениями, но и на государственном уровне.

Латвия

Университеты Латвии продолжают поддерживать украинских студентов. Правительство Латвии направило 688 тысяч евро на предоставление стипендий украинцам для обучения и научных исследований до 31 декабря 2023 года. Как сообщает ресурс Study in Latvia, в течение продолжающегося семестра (с января по июнь 2023), украинцы получили 92 стипендии на обучение и 20 научных стипендий на сумму 259 880 евро. Прием заявок на следующий учебный год завершится 15 сентября 2023 года. Украинские студенты латвийских государственных и частных вузов могут получать стипендию в размере 140 евро в месяц. Также вузы могут предлагать украинским ученым стажировку без вознаграждения, в то же время государство может предоставить исследовательскую стипендию в размере 900 евро в месяц.

Чехия

Очень похожая по содержанию платформа Study in Czechia. На отдельной для украинцев вкладке можно найти информацию о стипендиях для студентов в разных вузах, предложения для ученых и педагогов, а также полезные ссылки для жизни украинцев в Чехии. Чтобы определиться с университетом, нужно нажать на вкладку с городом, где хотели бы учиться.

Финляндия

Проект по поддержке Украины министерства образования и культуры Финляндии HERE Ukraine! предлагает бесплатное обучение в трех университетах прикладных наук: Haaga-Helia, Laurea и Metropolia. Это онлайн-курсы продолжительностью два месяца, по завершению которых можно получить сертификат и использовать его для получения степени бакалавра или магистра в украинских университетах или других университетах Финляндии. Предлагают образовательные направления по физиотерапии, социальным услугам, недвижимости и строительству, туризму, а также курсы медсестер. Некоторые из этих занятий продолжаются с марта, а некоторые начнутся в мае или осенью 2023 года. Чтобы учиться бесплатно, нужно находиться в Финляндии во временной защите. Под описанием каждого курса есть ссылка на форму регистрации.

Словакия

Бесплатное обучение украинских студентов в Словацкой Республике предусматривает программа FreeStudent. Проект работает уже 8 лет при содействии словацко-украинского культурно-образовательного общества. У программы есть украиноязычный сайт, где сразу можно подать заявку на вступление. Участие в программе принимают девять университетов, среди которых Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице, Университет музыкальных искусств в Братиславе и Кошицкий Государственный технический университет.

Польша

Польское национальное агентство по вопросам академического обмена NAWA предлагает украинцам продолжать получать высшее образование в вузах на польском или английском языках. Пока на сайте опубликованы данные о бесплатном образовании в течение 2022−2023 академического года, однако можно найти общую информацию с контактами и необходимыми документами для поступления.

Бесплатное обучение от UNICEF Ukraine

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что UNICEF Ukraine предлагает 5 европейских грантов для студентов, аспирантов и преподавателей в вузах разных стран мира. Это ежегодные гранты, предлагаемые всем странам мира и имеющие очень высокие критерии отбора.

Программа международных стипендий Chevening, или Чивнинг, финансируемая министерством иностранных дел по Содружеству и развитию Великобритании, уже завершила принимать заявки на учебный 2023/2024 год, но в августе откроет прием заявок на стипендии на 2024−2025 год. Продолжается обучение один год, по завершению которого студенты получают степень магистра. Все заявители на Чивнинг должны предоставить документы по образованию, рекомендации и одно предложение о поступлении в университет Великобритании на период предоставления стипендии. Также для участия в отборе желательно иметь, по меньшей мере, два года опыта работы или волонтерства, а главное — четкое видение карьерного развития после обучения. Следить за отбором и статусом вашей заявки можно онлайн. Fulbright, Фулбрайт — программа научных обменов Соединенных Штатов Америки , которая спонсируется Государственным департаментом и руководствуется Институтом международного образования. С 1992 года в США учились более 1100 украинцев, в то же время более 750 американцев преподавали в украинских вузах и занимались научным трудом. Кандидаты на поступление в программу должны владеть английским языком на достаточном уровне для профессионального общения в англоязычной академической среде, иметь диплом бакалавра на время назначения стипендии, то есть в августе 2024 года, а также должны вернуться в Украину на два года после окончания срока гранта. Заявки можно подать до 16 мая. Французская программа Eiffel Excellence Scholarship или Стипендия совершенства Эйфель поощряет иностранных студентов к обучению в магистратуре и аспирантуре во французских учреждениях высшего образования. Принять участие могут магистры до 25 лет и докторанты — до 30 лет. Стипендии правительства Швейцарии Swiss Government Excellence Scholarships — программа также для магистров и докторантов. Набор начинается в начале августа. Holland Scholarship — стипендия, финансируемая министерством образования, культуры и науки Нидерландов , а также несколькими нидерландскими университетами. Студенты могут получить степень бакалавра или магистра. Чтобы попасть на конкурс, гражданство кандидата не должно принадлежать к Европейской экономической зоне, кандидат должен подать заявку на программу бакалавра или магистра с дневной формой обучения в одном из участвующих нидерландских высших учебных заведений. Также будущий студент должен не иметь степени образовательного учреждения в Нидерландах. Конечный срок подачи заявки — 1 мая и 1 июня 2023 года.

