К обучение украинских военных в Великобритании присоединились почти 100 инструкторов из Нидерландов 23 августа, 11:56 Британия тренирует украинских военных с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

К подготовке украинских военнослужащих в Великобритании присоединились инструкторы из Нидерландов.

Об этом сообщили в Минобороны Нидерландов.

По словам министра обороны Кайса Оллонгрен, на данный момент в Британии находятся 90 инструкторов, готовых присоединиться к базовой военной подготовке украинских военных.

Видео дня

«Обучение украинских Вооруженных сил очень важно, и мы будем продолжать содействовать этому в будущем», — отметил он.

Нидерланды поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Страна предоставила Киеву оборудование для украинской взрывотехнической службы.

Всего с начала войны Нидерланды предоставили Украине материалов, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более 210 миллионов евро.

В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

23 июля Джонсон опубликовал видео своего визита к украинским военным, которые проходят обучение на базе в Северном Йоркшире.

10 августа стало известно, что Дания направит в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских бойцов.

4 августа министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна отправит в Великобританию 225 военнослужащих для обучения украинских бойцов.

7 августа правительство Швеции сообщило об отправке до 120 инструкторов в Великобританию для проведения базовой военной подготовки украинцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.