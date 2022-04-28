Что делать, если потеряно свидетельство об окончании школы — инструкция от МОН

28 апреля, 14:33
Цей матеріал також доступний українською
При потере документа об общем среднем образовании необходимо обращаться в издавшее его учреждение. (Фото:andriano_cz / Depositphotos)

При потере документа об общем среднем образовании необходимо обращаться в издавшее его учреждение. (Фото:andriano_cz / Depositphotos)

Подробная инструкция по процедуре получения дубликата документа об общем среднем образовании опубликована на сайте Минобразования Украины.

В частности, в ведомстве отмечают, что алгоритм дальнейших действий зависит от обстоятельств, при которых был утрачен документ об окончании школы при эвакуации или внутреннем перемещении.

Видео дня
Читайте также:

Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении Методических рекомендаций по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года (Фото:2y.kang/Unsplash) Образование во время войны. Когда в школах закончится учебный год

При потере документа об общем среднем образовании необходимо обращаться в издавшее его учреждение. Кроме того, от имени заявителя может обращаться законный представитель.

Лица, получившие общее среднее образование в учебных заведениях на временно оккупированных территориях Украины, заведениях отдельных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, а также на захваченных территориях, могут обратиться с заявлением в любое ЗЗСО соответствующей степени по месту временного проживания или пребывания выпускника ( или законного представителя).

В случае отсутствия справки по результатам годового оценивания учебных достижений, заведение осуществляет оценку знаний выпускника в соответствии с Порядком учета и выдачи документов об общем среднем образовании государственного образца лицам, получившим общее среднее образование в учебных заведениях на временно оккупированной территории Украины в 2014 году, утвержден МОН от 12 мая 2014 г. № 570.

Для получения дубликата необходимо обратиться к любому ЗЗСО (на территории, где не ведутся боевые действия) с заявлением о предоставлении информации о полученном в Украине документе.

Если лицо владеет информацией о серии и номере собственного документа об общем среднем образовании, оно имеет возможность оформить электронный запрос по этой ссылке и получить на электронную почту информацию из Реестра документов об образовании Единой государственной электронной базы по вопросам образования (в форме выписки с квалифицированными электронными подписями и печатью технического администратора ЕГЕБО).

Читайте также:
Редактор: Гала Конопля

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos

Теги:   Образование Школа Эвакуация Минобразования Министерство образования Аттестация Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X