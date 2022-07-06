Петиция о запрете очного обучения во время войны набрала 25 тысяч подписей — ее рассмотрит Зеленский

6 июля, 06:44
Украинские школьники могут продолжить дистанционное обучение (Фото:Міністерство освіти і науки України/Facebook)

Украинские школьники могут продолжить дистанционное обучение (Фото:Міністерство освіти і науки України/Facebook)

Более 25 тысяч подписей набрала петиция с требованием запретить до конца военного положения проводить в Украине учебу в очном формате во всех учебных заведениях.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Автора петиции Мария Горшнева отмечает, что обучение в очном формате будет тяжело. Многие выехали из Украины, а часть школ не оборудованы бомбоубежищами.

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Также учащимся и студентам будет тяжело сосредоточиться во время длительных воздушных тревог.

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Ранее Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.

Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Школа Обучение Война в Украине Владимир Зеленский Петиция Война России против Украины

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