В Украине с 1 сентября школьники и студенты будут учиться офлайн — Минобразования

7 июня, 13:03
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Школа (Фото:Image by Katrina_S from Pixabay)

Школа (Фото:Image by Katrina_S from Pixabay)

В Министерство образования и науки призвали украинских студентов и школьников готовиться к началу образовательного процесса в режиме офлайн с 1 сентября.

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

«Что касается начала нового учебного года. Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты учащиеся должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования», — сказал Витренко .

Видео дня

В Харькове выпускники станцевали вальс на развалинах своей школы. В начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, 27 февраля в учебное заведение ворвались оккупанты, там были бои. Украинские защитники обезвредили в здании взвод — около 30 оккупанты.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Минобразования Юрий Витренко Война России против Украины

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