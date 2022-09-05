Британия расширяет программу подготовки украинских военных: журналисты Sky News раскрыли детали 5 сентября, 13:36 Британия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, обучая украинских военных (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)

Великобритания расширит программу подготовки украинских военных для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

Как сообщает Sky News, планируется обучить «десятки тысяч» украинцев, а продолжительность самой программы увеличить с трех до пяти недель.

Министр обороны Британии Бен Уоллес в комментарии, предоставленном журналистам в Минобороны, заявил, что учебный курс «быстро развивался, и теперь мы продлеваем его до пяти недель, чтобы обеспечить наилучшую подготовку украинских солдат, которые вскоре будут участвовать в активных боевых действиях».

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«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им защитить свои дома от этого незаконного и неспровоцированного российского вторжения, и будем продолжать делать это до тех пор, пока это потребуется. Мы поддерживаем Украину», — отметил глава британского оборонного ведомства.

Собеседник издания в Минобороны Британии уточнил, что основной курс обучения основан на базовой пехотной подготовке на территории Великобритании. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевые работы и тактику патрулирования.

Дополнительные две недели позволят пройти более углубленную подготовку, такую как окопная и городская война, операции с использованием транспортных средств и боевые упражнения в смоделированной боевой обстановке.

Обучение проводят военнослужащие 11-й бригады содействия силам безопасности британской армии и полка Королевских ВВС вместе с иностранными инструкторами.

На данный момент обучение в Британии прошли уже около 4700 украинских военных на полигонах на севере, юго-западе и юго-востоке страны с момента их начала в июне. Командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украина будет нуждаться в новых войсках для борьбы с российским вторжением.

Военные инструкторы из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды, присоединились к своим британским коллегам для обеспечения расширенной учебной миссии.

В ходе визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

23 июля Джонсон опубликовал видео своего визита к украинским военным, которые проходят обучение на базе в Северном Йоркшире.

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