Норвежские инструкторы тренируют украинских военных на обучении в Британии: в Минобороны показали фото 1 ноября, 14:58 Украинских военных в Британии тренируют около 70 инструкторов из Норвегии (Фото:Минобороны Украины/Telegram)

Украинских военных в Британии тренируют около 70 инструкторов из Норвегии.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Украины в Telegram, они представляют силы быстрого реагирования из механизированного батальона Телемарк бригады Норд Сухопутных войск Вооруженных Сил Норвегии.

Видео дня

Всех норвежских инструкторов и их усилия по обучению украинских военнослужащих объединили в операцию под названием Интерфлекс.

«Цель — укрепить устойчивость украинской обороны и способствовать развитию вооруженных сил. Этой осенью подготовку пройдут 10 тысяч военных. В следующем году планируется обучить еще 19 тысяч. Тогда инструкторы из Норвежской национальной гвардии также возьмут на себя норвежскую часть обучения», — отметили в украинском оборонном ведомстве.

Около 5000 украинских военнослужащих уже прошли подготовку в Великобритании для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

На данный момент украинских военных тренируют на территории Британии. 14 сентября министр обороны Дании заявил, что бойцы будут также проходить обучение и на ее территории.

Британские командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украина будет нуждаться в новых войсках для борьбы с российским вторжением.

В ходе визита в Киев тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

23 июля Джонсон опубликовал видео своего визита к украинским военным, которые проходят обучение на базе в Северном Йоркшире.