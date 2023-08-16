Военный эксперт Романенко: Советника Байдена по нацбезопасности, который блокирует поставки оружия Украине, за глаза называют «господин Селиванов» 16 августа, 20:18 NV Премиум Советник президента США Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

С технической точки зрения у США нет никаких противопоказаний для того, чтобы передать самолеты F-16 Украине. Препятствия создают политики, например, советник президента США Джейк Салливан, считает авиационный эксперт Валерий Романенко.



Об этом он сказал в интервью Radio NV.

Секретов у F-16, модернизация которых закончилась в 1990-х годах, практически нет, так что согласование того, к какой аппаратуре украинские летчики будут допущены во время учений, должно было бы давно закончиться, убежден Романенко.

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