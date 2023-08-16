Военный эксперт Романенко: Советника Байдена по нацбезопасности, который блокирует поставки оружия Украине, за глаза называют «господин Селиванов»

16 августа, 20:18
NV Премиум
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Советник президента США Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Советник президента США Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

С технической точки зрения у США нет никаких противопоказаний для того, чтобы передать самолеты F-16 Украине. Препятствия создают политики, например, советник президента США Джейк Салливан, считает авиационный эксперт Валерий Романенко.

Об этом он сказал в интервью Radio NV.

Секретов у F-16, модернизация которых закончилась в 1990-х годах, практически нет, так что согласование того, к какой аппаратуре украинские летчики будут допущены во время учений, должно было бы давно закончиться, убежден Романенко.

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   США Военная помощь Поставки оружия F-16 Радио NV Джейк Салливан Война России против Украины Международная коалиция F-16

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