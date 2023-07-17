Воздушные силы: Обучение пилотов на F-16 еще не стартовало, Украина ждет выезда первой группы 17 июля, 11:09 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В Воздушных силах Украины отреагировали на некорректные сообщения СМИ относительно «отправки» пилотов на обучение на истребителях F-16. Представитель ВС Юрий Игнат заявил, что они еще этого ждут.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в понедельник, 17 июля.

Игнат напомнил, что учения украинских летчиков будут долгосрочными — они будут проходить группами.

«Первая группа пилотов — первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки. Речь идет о десятках. Ждем, чтобы первая группа выехала, следом будет вторая», — рассказал Игнат.

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Он добавил, что технический персонал тоже будет проходить подготовку, но программа будет отличаться от той, которая будет у пилотов.



Накануне в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден «дал зеленый свет» на обучение украинцев на западных истребителях. По словам его советника по нацбезопасности Джейка Салливана, тренировки в странах Евросоюза могут стартовать уже через две недели.

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

В среду, 12 июля, министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

В среду, 12 июля, министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.