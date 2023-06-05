Коалиция истребителей. Первые группы украинских пилотов уже отправились на обучение в Британию — Шмыгаль 5 июня, 18:55 Истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Украина уже направила в Британию первые группы своих пилотов. Там они пройдут обучение по управлению западными истребителями.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства рассказал, что он провел встречу с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли. Главными темами стали оружейная поддержка, восстановление страны и интеграция в НАТО.

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«Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании коалиции истребителей и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию», — написал Шмыгаль.

Он также добавил, что ВСУ на поле боя перестраиваются на стандарты НАТО. Поэтому на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11−12 июля, наша страна должна услышать о будущем в НАТО.

Шмыгаль рассказал, что он призвал британского министра усилить санкции против России, в том числе насчет экспорта товаров двойного назначения.

«Приветствуем участие Британии в быстром восстановлении. В частности, в восстановлении шести мостов в Киевской области. Надеемся на скорую разработку компенсационного механизма. Россия должна заплатить за все разрушенное», — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что в Великобритании около 20 украинских пилотов начнут обучение на F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились принять участие в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.