«Из советских выжимают максимум». Обучение украинских пилотов на западных самолетах может занять менее полугода — командующий авиацией 21 марта, 16:41 F-16 (Фото:South Korean Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Для переобучения украинских пилотов управлять западными истребителями может потребоваться менее шести месяцев.



Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов.

По его словам, Украине нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, которая есть на вооружении. О конкретном типе пока не говорят, но ориентируются на технические характеристики, в том числе и такие как у F-16.

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«У нас есть возможности для хранения и защиты наших самолетов, мы получаем все больше западных систем противовоздушной обороны, в том числе для защиты аэродромной инфраструктуры. Наши пилоты мастерски применяют морально и физически устаревшие советские самолеты, выжимают из техники возможный максимум», — подчеркнул Голубцов.

Недавно два украинских пилота отправились в Аризону, чтобы союзники могли понимать, как быстро они смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

Инфографика: NV