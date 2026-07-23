Обновлено в 23:08. В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в Запорожье возросло до 25 человек, среди них шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

По состоянию на 18:16 известно о 18 пострадавших в Запорожье, сообщил председатель ОВА.

Реклама

Обновлено в 17:52. Федоров заявил, что вечером россияне сбросили пять КАБов на жилые кварталы Запорожья, зная, что пострадают гражданские. Повреждены жилые дома и частное медучреждение.

По информации главы ОВА, российские оккупанты атаковали жилые районы и промышленную зону Запорожья.

Вечером 19 июля Россия атаковала жилой квартал в Запорожье. В результате удара были разрушены два этажа пятиэтажного дома, а также повреждены окна и балконы девятиэтажки. Кроме того, зафиксированы разрушения в частном секторе и пожар на терминале логистического оператора.

Позднее стало известно, что в результате российского удара по Запорожью погибли три человека — 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 71 и 72 лет, ранения получили 42 человека.

21 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья

Как позднее сообщили в ГСЧС, количество погибших в результате данного российского удара по Запорожью выросло до трех, еще 13 человек пострадали.