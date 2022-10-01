«Из стрелкового оружия почти в упор». Глава СБУ раскрыл подробности обстрела оккупантами колонны гражданских в Харьковской области 1 октября, 14:38 Расстрелянные автомобили (Фото:Служба безопасности Украины/Telegram)

Среди погибших в результате обстрела оккупантами РФ гражданской колонны автомобилей между оккупированным Сватово Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской — десять детей. Служба безопасности Украины расследует преступление.

Об этом сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

По его словам, колонну из семи автомобилей российские военные полностью уничтожили в конце сентября. Погибли как минимум 20 людей. Несколько человек спаслись, сейчас они дают показания следователям.

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Фото: Служба безпеки України/Telegram

Фото: Служба безпеки України/Telegram

«Зверское нападение на гражданских совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов — они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик ГАЗель. Враг еще раз доказал, что его цель — уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола», — заявил Малюк.

Фото: Служба безпеки України/Telegram

Фото: Служба безпеки України/Telegram

Окончательное количество погибших и их личности устанавливают, проводят соответствующие экспертизы. СБУ сообщила о всестороннем документировании и сборе доказательств этого преступления РФ для Международного уголовного суда.



Фото: Служба безпеки України/Telegram

Сотрудники СБУ расследуют его по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.