Геноцид украинцев. В результате обстрела Днепра погибли пять человек, ранены 27 — ОВА

14 января, 17:33
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Последствия атаки на Днепр в субботу, 14 января (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия атаки на Днепр в субботу, 14 января (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В Днепре во время масштабной ракетной атаки РФ днем 14 января зафиксировано попадание в многоквартирный дом. По предварительным данным, погибли пять человек, 27 ранены.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Российская атака на Днепр унесла 2 жизни. Ранены 27 человек», — написал он.

По словам Резниченко, среди пострадавших шестеро детей, все в больнице.

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Позже глава ОВА добавил, что атака унесла жизни пятерых гражданских.

Мэр города Борис Филатов говорит, что завалы будут разбираться всю ночь. Целый район Днепра полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Атака Город Днепр Валентин Резниченко Пострадавшие Война России против Украины

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